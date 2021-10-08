Polonya Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası tansiyon yükseldi: Bu AB'ye yönelik bir saldırıdır

Polonya Anayasa Mahkemesi, ulusal hukukun çelişkili durumlarda AB hukuku üzerinde önceliğe sahip olduğuna karar verdi. Karar AB'nin yürütme kolu olan Avrupa Komisyonu ile Polonya'yı karşı karşıya getirdi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki yaptığı açıklamada, Polonya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılmayı planlamadığını söyledi. Başbakan, "Polonya'nın ve Orta Avrupa ülkelerinin Avrupa Birliği'ne katılımı son on yılların en önemli olaylarından biridir. Hem bizim hem de AB'nin kendisi için. Bunda hepimiz kazandık. Bu nedenle açıkça söylüyorum: Polonya'nın yeri Polonya'dır ve Avrupa halk ailesinde olacak" dedi.

'İkinci sınıf bir ülke olarak görülmeyi kabul etmiyoruz'

Polonya Başbakanı, Anayasa Mahkemesi'nin kararı hakkında "Polonya Cumhuriyeti Anayasası'nın içeriğinden harfiyen çıkan sonucu, yani anayasa hukukunun diğer hukuk kaynaklarına göre üstünlüğü olduğunu doğrulamıştır" yorumunda bulunarak şöyle devam etti:

"Diğer uluslarla aynı haklara sahibiz. Bu yasalara saygı gösterilmesini istiyoruz. AB'de davetsiz bir misafir değiliz ve bu nedenle ikinci sınıf bir ülke olarak görülmeyi kabul etmiyoruz"

Son zamanlarda Polonya'daki hükümet ve muhelefet karşılıklı olarak birbirlerini ülkeyi Avrupa Birliği'nden çekmek istemekle suçluyor.

Fransa: AB'ye karşı bir saldırı

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Polonya Anayasa Mahkemesi'nin kararını Avrupa Birliği'ne yönelik bir saldırı olarak nitelendirdi ve olası sonuçları konusunda uyardı.

Beaune, BFMTV'ye verdiği demeçte, "Bu çok ciddi. Bu teknik veya yasal bir mesele değil, bu AB'ye karşı uzun bir provokasyonlar listesindeki siyasi bir mesele" dedi ve Polonya'nın bloktan çekilmesinin risklerine de işaret etti.

Beaune, "Evet, bu AB'ye yönelik bir saldırıdır... Polonya'nın AB'den ayrılmasını istemediğimi vurgulamak istiyorum" diye ekledi.

Bakan, AB'nin Polonya ekonomisini eski haline getirmek için mali destek planından vazgeçebileceğini de sözlerine ekledi.

AB Adalet Komiseri Didier Reynders Perşembe günü, Polonya üst mahkemesinin Avrupa Birliği yasalarının önceliğine itiraz etmesinin ardından bloğun temel ilkelerini savunmak için her türlü çabayı göstereceğine söz verdi.