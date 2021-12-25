Polonya iktidar partisi lideri: Almanya AB'den 'Dördüncü Reich' yaratmaya çalışıyor

Polonya başbakan yardımcısı, iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'nin lideri ve kurucu ortağı Jaroslaw Kaczynski, Polonya'nın AB'yi bir atlama noktası olarak kullanan bir Alman “Dördüncü Reich” inşasıyla ilgilenmediğini söyledi.

Tabir genellikle Almanya'nın Nazilerin iktidarları döneminde ülke için kullandıkları 'Üçüncü Reich'ın devamcısı olduğunu ima etmek için kullanılıyor.

Polonya gazetesi Gazeta Polska Codziennie'ye konuşan Kaczynski, "Bazı ülkeler, AB temelinde bir Alman Dördüncü Reich'ın inşa edilmesi ihtimali konusunda hevesli değiller" dedi. Kaczynski, "Dördüncü Reich" teriminin kendi içinde "anlaşılmaz değil, Üçüncü Reich ile ilgili değil, birincisine, yani 962-1806 Kutsal Roma İmparatorluğu'na bir gönderme" olduğunda ısrar etti. Kaczynski “Bu değişikliklerin yönlerini oldukça iyi yansıttığını düşünüyorum” dedi

Bununla birlikte, Varşova'nın "bu fikre boyun eğemeyeceği"ni söyleyen Kaczynski, "Eğer biz Polonyalılar bu tür bir modern çağ boyun eğme ile aynı fikirde olursak, çeşitli şekillerde aşağılanırız" dedi.

Kaczynski'nin yorumları, Kasım ayında Almanya'da AB'yi bir “federal Avrupa devleti” haline getirme arzusunu temel bir dış politika hedefi olarak listeleyen yeni bir koalisyon anlaşmasının oluşturulmasına bir yanıttı.