Polonya, doğu sınırını Belarus ve Rusya'dan gelen yük trafiğine kapattı

Polonya, Belarus ile olan doğu sınırını hem bu ülkeden hem de Rusya'dan gelen kamyonlara kapattı.

Polonya haber ajansı PAP'ın bildirdiğine göre yasak, iki ülkeden birinde kayıtlı kamyon, çekici, römork ve yarı römorklar için geçerli olacak.

AA'nın aktardığına göre bu karar, Belarus Yüksek Mahkemesi'nin Şubat'ta nefret suçundan sekiz yıl hapis cezasına çarptırılan Polonyalı-Belaruslu "aktivist" Andrzej Poczobut'un mahkumiyetini onamasına misilleme olarak görülüyor. Polonya gazetesi Gazeta Wyborcza'nın 50 yaşındaki muhabiri Poczobut, Şubat'ta verilen kararla mahkum edilmişti.

Karardan kısa süre sonra Varşova yönetimi, Bobrowniki sınır kapısını kapattı, Minsk yönetimi de Polonya kamyonları için sınır geçişlerini zorlaştırarak misilleme yaptı. Polonya daha sonra Belarus'tan gelen kamyonlar için Kukuryki-Koroszczyn sınır kapısını da kapattı.