Fransa ve Almanya'dan Ukrayna'nın NATO'ya katılımı konusunda farklı mesajlar

Norveç'in başkenti Oslo'da NATO'nun gayriresmi nitelikli dışişleri bakanları toplantısında Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin Fransa ve Almanya'dan farklı yönde değerlendirmeler yapıldı.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna toplantının oturum aralarında basına yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın "vakti geldiğinde" iyi güvenlik koşullarıyla NATO'ya katılması için belirli aşamalardan ve ilerlemelerden oluşan bir yol haritasının oluşturulması gerektiğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise toplantı kapsamında yaptığı açıklamada Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken Ukrayna’nın NATO üyeliğinden söz edilemeyeceğini söyledi.

Baerbock, "NATO'nun her zaman açıkça belirttiği açık kapı politikası geçerlidir. Aynı zamanda savaşın ortasında yeni bir üyelikten söz edemeyeceğimiz açıktır" dedi.

Oslo’daki toplantının 11-12 Temmuz'da Vilnius’ta yapılacak NATO Zirvesi’ne hazırlık olduğunu belirten Baerbock, İspanya’nın başkenti Madrid’de bir yıl önce düzenlenen NATO Zirvesi’nde Finlandiya ve İsveç’in ittifaka girebileceklerinin açıkça ifade edildiğini kaydetti. Baerbock, "Bundan dolayı Vilnius’ta İsveç'i 32. üye olarak karşılamamız elzemdir" diye konuştu.

Baerbock, NATO üyeliği konusunda İsveç’in Almanya’nın tam desteğine sahip olduğunu yineledi.