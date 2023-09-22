Polonya Cumhurbaşkanı, Ukrayna'yı 'boğulan bir insan'a benzetti

Ukrayna ile Polonya arasındaki gerilim Polonya'nın Ukrayna'dan tahıl ithalatını yasaklamasının ardından devam ediyor.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda Salı günü gazetecilere verdiği demeçte Ukrayna için dikkat çekici bir benzetme yaptı.

Duda Polonya ile Ukrayna arasındaki ilişkiyi "boğulmakta olan bir insan" ile "kurtarıcısı"na benzeterek, boğulan insanın kurtarıcısı için son derece tehlikeli olduğunu söyledi.

Duda şöyle konuştu:

"Kurtarma tecrübesi olan herkes boğulmakta olan bir insanın son derece tehlikeli olduğunu bilir. Çünkü o sizi de derinlere çekebilir. Korkuya ve adrenalinin etkisine bağlı olarak inanılmaz bir kuvvete sahiptir ve kurtarıcısını basitçe boğabilir. Derler ki boğulan insan her çareye başvurur. Bu biraz Polonya ile Ukrayna arasındaki duruma benziyor. Kendini boğulan birinin vereceği zarardan koruyacak şekilde hareket etmek gerekli mi? Elbette böyle hareket etmeliyiz. Çünkü boğulan bir insan bize zarar verir ve boğarsa yardım da alamayacaktır. Bu nedenle biz kendi çıkarlarımızla ilgileneceğiz, bunu da etkili ve kararlı bir şekilde yapacağız."

Başbakanın 'silah tedariki' açıklamasına düzeltme: 'Yanlış anlaşıldı'

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki artık Ukrayna'ya silah tedarik etmeyeceklerini, satın aldıkları silahlarla kendi ordularını tahkim edeceklerini duyurmuştu.

Duda ise bugün yaptığı açıklamada, Başbakan Morawiecki'nin sözlerinin "kötü çeviri" nedeniyle yanlış anlaşıldığını söyledi.

AFP'nin aktardığına göre Duda, Polonya Başbakanı'nın "ülkenin ordusunu modernleştirirken aldığı yeni silahların" Ukrayna'ya tedarik edilmeyeceğini kastettiğini belirtti.