Polonya, Belarus sınırına müdahaleyi artırıyor: 10 göçmen yaşamını yitirdi

Polonya'nın Belarus sınırındaki Iraklı Kürtlerin çoğunlukta olduğu göçmenlere müdahalesi sürüyor.

Polonya medyasının aktardığına göre, bölgede şu ana kadar 10 göçmen soğuklar nedeniyle hastalanarak yaşamını yitirdi. Göçmenlerin 7'sinin Polonya sınırları içinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Polonya, Belarus sınırında sayısı artan göçmenlere dönük "silahlı müdahale" tehdidinde bulundu.

Sınırda yığılan göçmen sayısının dünden bu yana arttığı bildirildi.

ABD ve Avrupa Birliği, sınırda yaşananlara ilişkin Belarus yönetimini suçlayan açıklamalarda bulundu. Washington ve Brüksel tarafından yapılan açıklamada, Minsk yönetiminin sınırdaki göçmen akınını "bilinçli bir şekilde organize ettiği" öne sürüldü. AB tarafından Belarus'a siyasi yaptırım çağrısında bulunuldu.

NATO da Belarus yönetimini göçmenleri "siyasi piyon" olarak kullanmakla suçlayan bir açıklamada bulundu.

Polonya'dan açıklama

Polonya Savunma Bakanlığı, sınırdaki göçmen akınına ilişkin, "İçişleri Bakanlığı güçleri ve askerler, ilk göçmen akınını sınırda durdurmayı başardı, Göçmenler Kuznica bölgesinde kamp kurdu. Belaruslu görevliler tarafından sürekli gözetim altındalar" açıklamasında bulundu.

Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Muller, sınıra 3 bin ila 4 bin civarında göçmenin daha geldiğini söyledi. Muller, "Yakın zamanda Polonya sınırında buna benzer hareketlilikler silahların da içinde olduğu bir gerilime yol açacak" dedi.

Muller, sınırdaki göçmen yığılmasının arkasında "Belarus istihbarat örgütleriyle ilişkili kişilerin" olduğunu ileri sürdü.

Belarus'tan açıklama

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ysa, ABD ve AB'nin ülkesine dönük suçlamalarını reddetti.

Belarus sınır yetkililerinden Anton Biçkovski de, göçmenlerin batı sınırı için bir tehdit oluşturmadığını söyleyerek, "Göçmenler, Polonya'nın geri püskürtmesine karşılık kalabalık bir şekilde toplandıklarını belirtiyorlar. Polonya'nın insan hakları ihlallerine karşılık uluslararası toplumun dikkatini çekmek istiyorlar" dedi.

Polonya, göçmen akınına karşılık sınırda binlerce asker konuşlandırmış ve sınır boyunca tel örgü çekmişti. Polonya hükümeti, sınırda duvar inşa edilmesine dönük kararı onaylamıştı.