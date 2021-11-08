Polonya Belarus sınırına askeri yığınak yapıyor

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak yaptığı açıklamada, "yasadışı göçteki artışa yanıt olarak" ülkenin Belarus sınırındaki asker sayısını 12.000'in üzerine çıkardığını söyledi.
Daha önce, Polonya Sınır Muhafızlarını desteklemek için Bölgesel Savunma Kuvvetleri birliklerinin tam alarma geçirildiği bildirilmişti.
Günün erken saatlerinde Belarus Devlet Sınır Komitesi, yaklaşık 1000 mültecinin ülke genelinde Polonya sınırına doğru hareket ettiğini söyledi. Polonya tarafı durumu, sınırı zorla geçme girişimi olarak nitelendirdi.