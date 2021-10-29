Litvanya bir günde 186 göçmeni zorla geri gönderdi

Litvanya İçişleri Bakanlığı Sınır Muhafız Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, Litvanya sınır muhafızlarının geçtiğimiz gün "Asya ve Afrika ülkelerinden" 180'den fazla kişiyi Belarus'a geri gönderdiğini duyurdu.

Açıklamada, "186 kadar yasadışı göçmen, Litvanya'nın bazı sınır bölgelerine girmeye çalıştı, bu 4 Ağustos'tan bu yana en yüksek sayı" denildi.

Yılın başından bu yana Litvanya-Belarus sınırında, 2020'dekinden 50 kat daha fazla yani 4 binden fazla göçmen gözaltına alındı. Vilnius, göç krizinin Minsk tarafından tetiklendiğini iddia ediyor ve bunu Litvanya'ya yönelik bir hibrit saldırı olarak görüyor. Litvanya bunu Belarus muhalefetini desteklediği için bir misilleme olarak nitelendiriyor.