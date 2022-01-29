Polonya Başbakanı: AB Rusya'ya yönelik yaptırımların ölçeği konusunda bölündü

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, İspanya menşeli El Mundo gazetesine verdiği demeçte, Avrupa Birliği (AB) üyelerinin Ukrayna'ya bir saldırı olması durumunda Rusya'ya uygulanabilecek yaptırımların ölçeği konusunda bölündüğünü söyledi.

Polonya Başbakanı, "Bütün AB üye ülkeleri, Ukrayna'nın egemenliğini sürdürmesi gerektiği konusunda hemfikir" derken "Anlaşmazlıklar, Rusya'ya yönelik yaptırımların ölçeği ve Ukrayna'ya birlik [AB] veya NATO tarafından kararlaştırılması gereken askeri yardımla ilgili" ifadelerini kullandı.

Almanya'ya tepki

Morawiecki, "Yeni hükümetin kararı olduğu için Almanya'nın çatışmaya karışmasını beklemiyorum, ancak Ukrayna'ya yardım etmeyi reddederlerse, onlardan bunu yüksek sesle söylemelerini isteyeceğim. 'Ukrayna'ya çatışma bölgesi olduğu için silah göndermeyeceğiz' gibi kaçamak açıklamalar mevcut şartlar altında ciddi bir politikaya işaret etmiyor" dedi.