Almanya Ukrayna'ya 'eskilerini' yollayacakmış: Yerlerine 530 avroluk yeni miğferler alınıyor

Ukrayna'nın ABD'nin taleplerine karşın Almanya, Kiev'i silahlandırma konsunda temkinli yaklaşımını sürdürürken geçtiğimiz gün Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Bundeswehr'in Ukrayna'ya 5 bin miğfer sağlayacağını söylemişti.

Söz konusu Federal Almanya Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) miğferlerinin "kullanılmış/eski" miğferler oldukları öğrenilirken Almanya'nın askerleri için zaten yeni miğferler alacağı ortaya çıktı.

Çarşamba günkü Alman Federal Meclisi'ndeki Savunma Komitesi toplantısından sonra açıklama yapan Bakan Lambrecht, miğferlerin "Ukrayna Alman Savunma Bakanlığı tarafından özellikle istendiğini" söylemişti.

Ukrayna'ya teslim edilecek miğferler 1990'lı yıllardan beri Alman silahlı kuvvetlerinde kullanılan muharebe miğferleri olarak bilinen Kevlar miğferler. Almanya, bu kullanılmış miğferleri yolladıktan sonra Bundeswehr'in beş renkli kamuflaj deseninde basılan normal kumaş kılıfları da ayrıca tedarik etmeye istekli olduğunu belirtiyor.

Öte yandan Almanya "eski" miğferlerini zaten yenileriyle değiştirmeyi gündeme daha önceden almış durumda. Bundeswehr'de on yıllardır kullanılan miğferlerin "modernize kask modelleri ile değiştirileceği" belirtilirken askerlerden kendi miğferlerini kendileri almaları isteniyor.

Miğfer paralarını kendi ceplerinden karşılayan Alman askerleri arasında ordunun belirlediği 'modern modeller'den Ukrayna'da üretilen ve 530 avroya satılan miğferler popüler.

Almanya Savunma Bakanlığı'nın bir "eski ekipman" gündemi de bir başka eski Sovyet Cumhuriyeti Estonya'yla dönüyor. Estonya, Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetleri Ulusal Halk Ordusu'nun stokundan silah transferi talep ederken Alman Savunma Bakanlığı Çarşamba günkü toplantıda buna izin vermedi.

Federal Almanya, 1989'da ilhak ettiği Demokratik Almanya'nın ordu teçhizatını hâlâ elinde tutuyor. Bu silahlara fazla talep olduğu öğrenilirken Savunma Bakanlığı, Ocak ayı başında yapılan başvuruların incelenmesine devam edileceğini belirtti.