Almanya Ukrayna'ya 'yardım' olarak miğfer yolluyor

Almanya, "yardımcı olmak için" Ukrayna'ya 5 bin askeri miğfer tedarik edecek. Almanya, ABD'nin talimatlarına karşın diğer ülkeler gibi Ukrayna'ya silah tedarik etmeyi reddettiği için Ukrayna ve NATO müttefiklerinin tepkisini toplamıştı. Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht söz konusu miğfer yollama kararıyla Berlin'in, Kiev hükümetinin bir talebine yanıt verdiğini söyledi.

Ukrayna başkenti Kiev'in belediye başkanı Vladimir Kliçko "yardıma" tepki gösterirken "Almanya bundan sonra ne tür bir destek gönderecek? Yastıklar mı?" diyerek Almanya'nın kendileriyle dalga geçtiğini ima etti. Bild'e verdiği demeçte Kliçko, "Alman hükümetinin davranışı beni suskun bırakıyor. [Almanya] Savunma bakanlığı, her an Ukrayna'yı işgal edebilecek mükemmel donanımlı Rus kuvvetleriyle karşı karşıya olduğumuzun farkında değil" dedi.

Çarşamba günü yaptığı açıklamada Lambrecht, Kiev belediye başkanı ve eski dünya şampiyonu boksör Kliçko'nun yardımı "şaka" olarak nitelendirmesini kınadı. Gazetecilere verdiği demeçte Almanya Savunma Bakanı, "Ukrayna büyükelçiliğinden askeri teçhizat, kesin olarak kasklar ile destek talep eden bir mektup aldım. Açık bir sinyal olarak Ukrayna'ya 5.000 kask tedarik edeceğiz: Biz sizin yanınızdayız." dedi.

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andriy Melnik'se, ülkesinin yüz binlerce asker için teçhizata ihtiyacı olduğu için "sembolik jest"in memnuniyetle karşılandığını ancak yetersiz olduğunu söyledi.

Ukraynalı diplomat Reuters'e verdiği demeçte, "En azından düşüncede bir değişikliğin başlangıcını görebildiğimiz için mutluyuz" dedi ve "Ancak, en çok ihtiyacımız olan şey savunma silahları" diye ekledi.

ABD ve İngiltere Ukrayna'yı silahlandırırken Almanya Başbakanı Olaf Scholz "tarihi nedenlerle" silah göndermeyi reddetti. Almanya ABD'nin aksine bölgedeki savaş çıkarma senaryolarına kısmen tedarikli yaklaşıyor.

Lambrecht, "Bu ihtilafta aynen böyle çalışmaya devam edeceğiz. Avrupa'nın ortasında bu ihtilafa barışçıl bir çözüm bulmak için çalışıyoruz." dedi. Hafta sonu, Lambrecht Almanya'nın Ukrayna'ya bir sahra hastanesi de sağlayacağını söylemişti.