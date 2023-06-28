Polonya ABD'den ilk Abrams tanklarını bugün teslim alıyor

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ABD'den ilk Abrams tanklarını bugün teslim alacaklarını bildirdi.

Polonya'nın Torun şehrinde katıldığı bir konferansta konuşan Blaszczak "Polonya'nın doğusunda güvenlikten sorumlu yeni birimler oluşturuyoruz. Amacımız saldırganı caydırmak. Sovyet sonrası ile modern hava ve füze savunması arasında muazzam bir fark var. Güçlü Polonya ordusunu nicelik, teçhizatın modernizasyonu ve uluslararası işbirliği temelleri üzerine inşa ediyoruz. Silah altında 172 bin askerimiz var ve bugün ilk Abrams tanklarını teslim alıyoruz. Polonya'daki ABD kuvvetlerinin varlığını sürekli olarak güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Blaszczak, 116 Abrams tankı için ABD'li makamların onayının ardından kendisinin de sözleşmeyi onayladığını, 4 Ocak'ta bildirmişti.

Polonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Abrams tankları için yapılan sözleşmenin toplam değeri 1,4 milyar dolar olarak hesaplandı. Bunun yaklaşık 200 milyon doları Polonya'ya verilen yardım fonları kapsamında ABD tarafından finanse edilecek.

Polonya, modernize edilmiş 116 tanka ek olarak 250 son teknoloji Abrams savaş tankı da sipariş etmişti. (AA)