Politico ikinci tur tahminini değiştirdi: Erdoğan yüzde 51'le önde

ABD'li haber sitesi Politico, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun yapıldığı 14 Mayıs öncesi yayımladığı araştırma sonuçlarında seçimlerin ikinci tura kalacağını öngörmüş ve ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 51 oy oranıyla sandıktan birinci çıkacağını tahmin etmişti.

Politico'nun araştırma sonuçlarını güncellediği görüldü.

Haber sitesinde yer alan yeni araştırma sonuçlarına göre Tayyip Erdoğan ikinci turda yüzde 51 ile önde gözüküyor.

Politico'nun daha önce yayımladığı araştırma sonuçları şöyleydi:

Sitenin bu sonuçları yayından kaldırdığı görüldü. Politico'nun ikinci tura ilişkin yeni araştırma sonuçları ise şöyle oldu: