Polisten üniversite önlerinde 'ikna standları' projesi: 'Solcularla arkadaş olmayın' diyorlar

Üniversitelerin yüz yüze eğitime devam edeceğinin ilan edilmesiyle okullarda kayıt süreçleri de başladı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından kazandıkları okulları ziyaret eden öğrenciler, kampüs girişlerine konuşlanmış polis araçlarıyla karşılaşıyor. TEM kapsamında kurulmuş “Bilgilendirme ve Önleme Faaliyeti” adı verilen bir birim, okul önlerinde standlar ve mobil araçlar kurarak öğrencileri “zararlı” faaliyetlere karşı uyardığını iddia ediyor.

Standlardan birine neden burada olduklarını soran TKG üyeleri, polisle geçen diyaloglarının ardından şunları söyledi:

“Üniversitede ilerici siyasi faaliyetlerin hatta kulüp faaliyetlerinin AKP tarafından sistematik biçimde engellenmeye çalışıldığı biliniyor, yönetmeliklerde yeri olmayan çeşitli cezalandırma ve korkutma taktikleriyle üniversite içerisinde yalnızca iktidar çevresindeki gerici derneklere faaliyet alanı açılırken, öğrencilerin okula ilk adımlarında dahi polis tarafından üstü kapalı biçimde tehdit edildiklerini de görmüş oluyoruz. Standda konuştuğumuz polis, amaçlarını doğrudan 'Karşı taraftan insanlara dikkat etmeleri, derslerine odaklanmaları, eylem ve gösterilere katılmamaları konusunda aileleri ve öğrencileri uyarıyoruz' diyerek ifade etti.”

Aileleriyle gelen öğrencilerin eline broşür tutuşturuyorlar

Polisin girişlerde broşür de dağıttığını belirten TKG üyeleri, broşürün içeriğinin tehditkâr bir tonda oluşturulduğunu söyledi.