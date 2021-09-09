Selçuk Bayraktar'ın etkinliği nedeniyle öğrenciler KYK yurdundan çıkarılıyor

KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu ve KYK Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu’nda ikamet eden kayıtlı öğrencilerin 21-26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek Teknofest etkinliği nedeniyle 13-27 Eylül tarihlerinde staj ve eğitim etkinliğini gösterir belgeleriyle birlikte yurttan ayrılıp İstanbul’daki diğer KYK yurtlarına gitmeleri istendi.

Önceki yıllarda yine Teknofest etkinliği nedeniyle öğrencilerin odaları değiştirilmiş, festival katılımcıları odalara yerleştirilmişti.

Mevcut KYK yurtlarındaki boş odalara yerleştirmek yerine halihazırda eğitimi başlamış ve yurda yerleşmiş öğrencilerin son dakika gelen bir mail ile kaldıkları yurtlardan ayrılıp başka KYK yurtlarına yerleşmesi isteniyor.

Teknofest'in başında damat Bayraktar var

TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücülüğünde düzenleniyor. "Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali" olarak sunulan festivalin yürütücüsü olan T3 Vakfı'nin mütevelli heyeti başkanlığını Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar yapıyor.