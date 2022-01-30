Polisleri taşıyan servis kaza yaptı: 1'i ağır 14 polis yaralı

İstanbul Havalimanı’na polis memurlarını taşıyan minibüs Çatalca Karaağaç Bölgesinde buzlanma ve yoğun sis nedeniyle devrildi. 1’i ağır 14 polis memurunun yaralandığı öğrenildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kazayla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Çatalca Karaağaç Bölgesinde emniyet görevlilerimizi taşıyan servis aracının yaptığı kazada 1’i ağır 14 kahraman polisimiz yaralandı. Yaralılarımız hastanelere sevk edildi. Kahraman kardeşlerime ve servis şoförümüze Allah’tan acil şifalar diliyorum” dedi.