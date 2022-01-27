Polis intiharları Meclis gündeminde: 2021'de 109, 2022'nin başında 6 polis intihar etti

İYİP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, polis intiharlarına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.

"2021 yılında 109 polis memuru intihar etti, 2022 yılının ilk 19 gününde de maalesef 6 polisimiz yaşamına son verdi. Polislerimiz zor şartlar altında görevlerini yapmaya çalışıyor, bunu yapmaya çalışırken de birçok sıkıntılar yaşıyor" diyen Türkkan, şu soruları yöneltti:

1-Polislerimizin intihar vakalarının neden son bulmadığına ve bu intiharların sebeplerinin neler olduğuna ilişkin Bakanlığınız tarafından herhangi bir inceleme ve araştırma yapılmış mıdır, ya da yapılması düşünülmekte midir? Bu araştırmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak mıdır?

2-Polislerimizin intihar etmesine neden olan, sözü edilen sıkıntıların ortadan kaldırılmasına yönelik İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan çalışma ve düzenlemeler bulunmakta mıdır, bunlar nelerdir? Bakanlık bünyesinde böyle bir çalışma bulunmuyor ise polis intiharlarının önüne geçmek amacı ile bir takım düzenlemeler ve iyileştirmeler yapılması düşünülmekte midir, bu düzenlemeler neler olacaktır?

3-Başta 3600 ek gösterge düzenlemesi olmak üzere polislerimizin durumlarının iyileştirilmesi ile ilgili düzenlemeler ne aşamadadır? Bu düzenlemeler nelerdir?

4-Polis intiharları ile ilgili yasal soruşturma süreçleri işletilmekte midir, bu süreçler nelerdir, Bu konularda sorumluluğu tespit edilen amirler ile ilgili ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?