Polisler tarafından işkence yapılan çocuk, zanlıları teşhis etti: Polislere gözaltı iddiası

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 21 Mart’ta, 10 yaşında bir arkadaşıyla evine dönerken polis tarafından durdurulan 14 yaşındaki Y.D.'nin kaçırılarak işkence edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Y.D. Lice Jandarma Komutanlığı'na teşhis için çağrıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre; çocuğun ailesi, fotoğraflı teşhis için Lice Jandarma Komutanlığı'na giden Y.D'nin, avukatı olmadan savcı huzurunda kendisine işkence yapan üç polisi teşhis ettiğini bildirdi. Öte yandan yapılan fotoğraflı teşhisin ardından, haklarında yakalama kararı çıkarıldığı belirtilen biri komiser üç polisin Ankara’da gözaltına alındığı iddia edildi.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren "Lice’de 14 yaşındaki Y.D’ye yönelik işkence ve kötü muamele olayı ile ilgili 5 polis hakkında başlatılan soruşturmada 2 polis Lice ilçesinde, 3 polis ise aldıkları rapor nedeniyle il dışında oldukları için Ankara’da gözaltına alınmıştır. Soruşturma sürecini takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 21 Mart’ta, 10 yaşındaki bir arkadaşıyla eve dönen 14 yaşındaki Y.D., polis tarafından durduruldu. 10 yaşındaki arkadaşı bırakılırken, Y.D. araçla kaçırıldı. Polisler tarafından işkence gören çocuğun elleri, ayakları bağlandı. Türk olduğu söylenmeye zorlanan Y.D, ardından da “Kürtlere küfret, İstiklal Marşı’nı oku” denilerek ölümle tehdit edildi. Y.D. daha sonra ağzı ve elleri bağlı bir şekilde dere kenarında bataklığa bırakıldı. Gece karanlığında bir köylünün fark etmesi üzerine hastaneye kaldırılan çocuğun, bir gözünü kaybetme riski bulunuyor. Çocuğa işkencenin haberleştirilmesinin ardından Lice Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.