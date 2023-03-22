Diyarbakır'daki Newroz kutlamasına soruşturma

Diyarbakır’da düzenlenen Newroz etkinliğine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Merkez Bağlar ilçesinde HDP öncülüğünde düzenlenen etkinlikte HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılmıştı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Newroz'a ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında “PKK propagandasını yapma" ve "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla 186 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)