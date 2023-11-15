Polisin 'derinizi yüzeceğim' diye tehdit ettiği 2 kardeş gözaltına alındı

Şanlıurfa'da bir polisin, sokak ortasında “Sizin derinizi yüzeceğim” diyerek tehdit ettiği Aziz ve Dilber Beyaztaş kardeşlerin şikayetçi olmaları üzerine gözaltına alındıkları öğrenildi.

Urfa merkez Eyyübiye ilçesinde yer alan Eyyübiye Kaymakamlığı önünde yaşanan olayda bir polisin, saldırdığı kadın ve kardeşini “Sizin derinizi yüzeceğim” diyerek tehdit ettiği video sosyal medyada paylaşılmıştı.

Polisin 'derinizi yüzeceğim' diye tehdit ettiği 2 kardeş gözaltına alındıhttps://t.co/tq4Vony3cx pic.twitter.com/gnsjDkPObG — soL Haber (@solhaberportali) November 15, 2023

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre yargılandığı bir mahkeme çerçevesinde ifadeye gitmediği için hakkında zorla getirme kararı bulunan inşaat işçisi Aziz Beyaztaş (36) ablası Dilber Beyaztaş (38) ile birlikte Haliliye ilçesinde bulunan Şehitlik Karakolu’na sabah saatlerinde gitti. Karakolda Beyaztaş kardeşlere nüfus kimliğinin eski olduğu değiştirilip, adliyede ifade vermeleri söylendi.

Beyaztaş kardeşler, kimliği yenilemek için Adliye binasına yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan Eyyübiye Kaymakamlığı’na gitti. Nüfus müdürlüğünde kimlik yenileme işlemleri bitikten sonra dışarı çıktıkları esnada olay yerine gelen ve saldırı görüntülerinde yer alan Sarayönü Polis Merkezi Amirliği’nde görevli polis, kimlik kontrolü yaptı. Aziz Beyaztaş’ı “Araman var, ekip çağıracağım” diyerek gözaltına almak istedi. Gözaltı işlemine gerek olmadığını, adliye binasının yakın olduğunu belirten Dilber Beyaztaş, ifade vermeye gittiklerini belirtti. Dilber Beyaztaş’ı “sizi ilgilendiren bir şey yok” diyerek iten polis memuru, cebinden çıkardığı biber gazı ile müdahale etmeye başladı. Bu esnada polis amiri biber gazının etkisi ile sersemleyen Aziz Beyaztaş’ın başına silah dipçiği ile vurdu. Sanal medya da dolaşıma giren görüntülerde geçen “Sizin derinizi yüzeceğim” sözleri bu esnada geçti. Beyaztaş kardeşler olay yerine gelen polisler tarafından araca konularak hastaneye götürdü. Başına silah dipçiği ile vurulan Aziz Beyaztaş’ın yaralı başına hastanede 4 dikiş atıldı.

Şikayetçi olunca gözaltına alındılar

Polisler, Sarayönü Polis Merkezi Amirliği’ne götürdükleri Beyaztaş kardeşlerden şikayetçi olmamalarını, saldırıda bulunan polisin “Zor günler geçirdiğini”, şikayetçi olmamaları durumunda polislerin de kendilerinden şikayetçi olmayacağını söyledi. Ancak Beyaztaş kardeşler, kendilerine saldıran “Sizin derinizi yüzeceğim” diyerek ölümle tehdit eden polisten şikayetçi oldu. Bunun üzerine Beyaztaş kardeşler gözaltına alındı.

Aşağılama ve mukavemet suçlaması

Gözaltına alınan Aziz Beyaztaş’ın “Türk milletini, cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "Görevi Yaptırmamak için direnme (Görevli memura mukavemet)” suçlamaları ile ifadesi alındı. İfadede suçlamaları reddeden Beyaztaş, kendisine saldıran polisten şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Dilber Beyaztaş ise "Görevi Yaptırmamak için direnme (Görevli memura mukavemet)” suçlaması ile ifadesi alınmak istendi. İfadeyi savcılıkta vermek isteyen Beyaztaş, kendilerine saldıran polisten şikayetçi olduğunu belirti. Emniyet işlemleri tamamlanan Beyaztaş kardeşlerin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Saldırıya maruz kalan “Sizin derinizi yüzeceğim” denilerek ölümle tehdit edilen kadının kendi telefonu ile çektiği görüntülerde polisin saldırıp tehdit ettiği görülüyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Urfa Valiliği de, söz konusu polis hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.