Polise hakaret eden vekil özür diledi ama 'milletten'

Aracını durduran trafik polisine hakaret ettiği görüntüleri ortaya çıkan AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında katıldığı yayında "Üzgünüm. Orada bir gün dahi bekletilsem kesinlikle o kelimeleri sarf etmemem gerekiyordu. O kelimeleri sarf ettiğim için milletimizden özür diliyorum" dedi.

"Yarım saat boyunca orada alıkonulmamın bilinçli bir işlem olduğunu düşünüyorum" diyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kayıtların alınma şekli usulsüz, yapılan işlem baştan aşağı usulsüz ve o kayıtların alınmaması gerekirken bir de yayınlanması usulsüz."

Yılmaz, Özdemir'in "Olaydan sonra açığa alındılar, polisleri siz mi sürdürdünüz?" sorusuna ise "Hayır, asla. Kendi amirleri bunu uygun görmüşler. Ben de bu vesileyle öğrendim" yanıtını verdi.