AKP yönetiminden polise hakaret eden vekile özür çağrısı

AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın aracını durduran polis memurlarına dönük hakaretlerini içeren görüntülere AKP içinden de hem savunma hem tepki geldi.

AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, "Bu tavır, erdemli bir AK Partiliye yakışmaz, özür dilemelidir" dedi.

Görüntülere ilişkin konuşan Tayyar, “Ortada iyi niyet yok. Plaka kaydı olmasına rağmen vekilin yarım saat bekletilmesi, videoya alınması ve servisi açık kanıtı” yorumunu yaparken “Ancak (bunlar) vekilin ‘çemkirme, tükürüğün içeri geliyor, şerefsiz' gibi hakaretini masum kılmaz. Bu tavır, erdemli bir AK Partiliye yakışmaz" ifadeleriyle eleştirdiği Zeynep Gül Yılmaz'ı özür dilemeye çağırdı.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan da Tayyar’ın açıklamasına yeniden paylaşım (RT) yaparak destek verdi.