Polis ülkücü işareti yaptı: 'Gazeteci değil teröristsiniz'

Ankara’nın Mamak ilçesinde Yeşil Sol Parti'nin seçim bürosu açılışını yapmak için oluşturduğu konvoy, "trafiği engelliyor" gerekçesiyle polisler tarafından durduruldu. Dikmen Kavşağı’nda uzun süre bekletilen konvoy, yolun bir şeridinin kapanmasına neden oldu.



Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Yeşil Sol Parti’nin konvoyu için kavşağa güvenlik şube ekipleri ve çevik kuvvet polisleri yönlendirildi. Polis engellemesine tepki gösteren Ankara 3'ncü bölge milletvekili adayı Alişan Şahin, "Polis marifetiyle bizim konvoy yapmamıza izin verilmiyor. Hangi siyasi partiye böyle bir engel çıkarılıyor? Bu rezilliği görün” dedi.

Polisler, partililere, konvoyda bulunan avukatlara ve haber takibi yapan gazetecilere saldırarak, darp etti. Bu sırada bir komiser, gazetecilere “Siz gazeteci değilsiniz, teröristsiniz" diyerek ülkücü işareti yaptı. Gazetecilerin görüntü alması ise engellendi.

Polis saldırısının ardından, anons aracının sürücüsü dahil 3 partili gözaltına alındı.