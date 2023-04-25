Diyarbakır merkezli operasyon: 'Gözaltılarda arama kararlarındaki suçlama kısmı boştu'

Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Adayı ve Diyarbakır Barosu'nun eski Başkanı Av. Mehmet Emin Aktar, Diyarbakır merkezli gözaltılarla ilgili, “Bu sabah birlikte çalıştığım basın avukatlığı konusunda uzmanlaşan bir meslektaşımın ev araması ve gözaltına sürecine eşlik ettim ama kararda suçlama kısmı boştu” dedi.

Diyarbakır Savcılığı tarafından 21 ilde başlatılan operasyon kapsamında aralarında gazeteciler, siyasetçiler, hukukçular ve sanatçıların bulunduğu 150’ye yakın isim gözaltına alındı.

Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk olan Aktar, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yasa çok açık. Eğer birini suçluyorsanız ne ile suçlandığını yazarsınız ve savunma istersiniz. Fakat bu sabah birlikte çalıştığım basın avukatlığı konusunda uzmanlaşan bir meslektaşımın ev araması ve gözaltına sürecine eşlik ettim ama kararda suçlama kısmı boştu. O kısmı boş bırakmışlar. Bir tutanaktan söz etmişler ama o tutanağın içeriği de yoktu. Kuvvetli suç şüphesi bulunması nedeniyle evinde ve bürosunda arama yapılmasına ve gözaltına alınması kararı vardı ama suçlama yoktu. Bu nedenle de suçlama nedeni belli olmadığından dolayı arkadaşım arama tutanağına şerh koydu. Evinin ve bürosunun neden arandığını bilmiyor. Bütün dosyalarına el koydular.

Arama esnasında savcı vardı ve, ‘suç işliyorsunuz, mesleki faaliyetlerinde kullandığı bütün materyallerini alıyorsunuz’ dedim. Bilgisayarını ve dosyalarını aldılar. Dosyaları çuvallara koyup götürdüler ve büyük ihtimalle adliyeye girince çuvallar dolusu belge yakaladık diyecekler ve böyle bir iddia ortaya çıkacak. Bu soruşturma kadar anlamsız, iddiasız ve keyfi bir soruşturma görmedim."