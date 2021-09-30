Polis tarafından vurulan genç elleri kelepçeli şekilde darp edilmiş: Yaşam mücadelesi veriyor

Batman’ın Seyitler Mahallesi’nde 28 Eylül günü Genel Bilgi Taraması (GBT) taraması yapan polis üst aramasına karşı çıkan Suat Şahin (21) adlı genci vurdu.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Şahin’i iki kurşunla yaralayan polis, ellerini arkadan kelepçeleyerek sivil polis aracıyla kentte bulunan özel bir hastaneye götürdü. Olay sabah saatlerinde meydana gelirken, polis öğle saatlerinde aileyi arayarak olaya ilişkin bilgi verdi.

Şahin’in hayati tehlikesi devam ederken, olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yerde yatan Şahin’in etrafı polisler ile çevrilirken, Şahin sivil araca bindirildiği görülüyor.

Yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Şahin’in babası Yılmaz Şahin, “Şu anda yoğun bakım ünitesinde, böbreğe isabet eden kurşun nedeniyle böbreği parçalandığı için alınmış. İç kanama tehlikesi var. Onu görme şansımız oldu. Yoğun bakımda olduğu için camdan bakıştık. Sadece bir kelime kullanabildi. ‘Baba sen misin?’ diye sordu. Yüzünde ve kollarında darbe izleri görünüyordu. Demek ki kurşunlamakla yetmemişler, darp da edilmiş” dedi.

Şahin, “Ateş etmeleri sonucu çocuğu karnından ve bacağından vuruyorlar. Çocuğum vurulduktan sonra yere düşüyor. Sonrasında üstünü arıyorlar. Ters kelepçe ile polis aracına bindiriyorlar. Araçta da dövüyorlar” diye konuştu.

Görüştüğü polislerin kendisine “Duvara ateş edilen merminin sekmesi sonucu kurşunun karnına geldiği” iddiasında bulunduğunu belirten Şahin, “Olay yerinde herhangi bir duvar yok. Çünkü orası boş bir saha. Mademki çocuk aranmıyor ve onlara ateş etmiyor ve karşılıkta vermemesine rağmen neden çocuğuma ateş etmişler?” diye sordu.

Olaya ilişkin herhangi bir gözaltının olmamasına isyan eden baba Yılmaz, “Dün oraya gittim 50 insan duvar değil direk oğlumun hedef aldığını söylediler. Ancak bu insanlardan ifade almak yerine bir kişiye ne diyeceğini ezberletip yazmışlar. O kişi ile görüştüm. ‘Ben Allah’ımdan olmam, kurşun duvardan sekmedi. Tekrardan ifade vereceğim’ dedi. Olaya şahit olan 50 kişi de şahitlik edeceklerini belirtti. Olay anına ilişkin görüntüler vardı. Polis tüm görüntüleri toplamış” diye konuştu.