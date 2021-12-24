Polis evinin balkonuna biber gazı atmıştı: AYM'den Aynur Kudin kararı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 8 Ekim 2014 günü gerçekleşen eylemler sırasında 28 yaşındaki Aynur Kudin evinin önünde hayatını kaybetti.

Aynur Kudin’in kardeşi, babasının uyarısıyla gösterilerde zarar görmesin diye evin önünde duran otomobili otoparka çekti. Eve doğru yürürken polis tarafından gözaltına alındı. Kardeşinin polis tarafından gözaltına alındığını evin balkonundan gören Aynur Kudin, polislere, “durun, kardeşimi bırakın o suçsuz” diyerek seslendi. Polisler bunun üzerine evin balkonuna biber gazı attı ve tüm aile yoğun gaza maruz kaldı. Baba, kızıyla birlikte polislere oğlunun suçsuz olduğunu anlatmak için sokağa çıktı. Ancak polis ekipleri biber gazı kullanmaya devam etti. Yoğun gazdan etkilenin Aynur Kudin fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirtilen Aynur Kudin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soruşturma sürecinde polislerin ifadesine dahi başvurulmadı. Başsavcılık olaydan 4 yıl sonra kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Yapılan itiraz da reddedilince baba Kadir Kudin Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Sözcü'nün haberine göre, AYM yaşam hakkının ihlal edildiğine oybirliğiyle karar verdi:

Yaşam hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının etkili soruşturma yükümlülüğü bakımından İHLAL EDİLDİĞİNE,

Kararın bir örneğinin yaşam hakkının etkili soruşturma yükümlülüğünün ihalenin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden soruşturma yapılmak üzere Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na GÖNDERİLMESİNE,

OYBİRLİĞİYLE karar verildi.