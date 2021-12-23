18 liranın üzerine çıkan yükselen dolar/TL kuru AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "kur korumalı sistem" sonrası 10 liranın altına kadar geriledi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz, "20 Aralık’ta 18,36 lirayı gören doların, 21 Aralık sabahı borsada anormal bir şekilde 3,65 liraya kadar satışının yapıldığını tespit ettik" dedi.

Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından, "3,65 liradan zararına dolar satanlar kimler, hangi kurumlar? 3,65 liradan dolar alarak devasa kârlar elde edenler kimler?" diye sordu.

Yavuzyılmaz "vurgunun belgesi" diyerek, "Sadece iptal edilen işlemler, kontrat sayısı konusu değil, işlemler iptal edilene kadar geçecek sürede piyasa manipüle edilmiş oluyor" ifadelerini kullandı.