Polis avukatın belini kırmıştı: Mahkeme cezada indirim yaptı

İstanbul Adliyesi önünde 2016 yılında basın açıklaması yapmak isteyen avukatlara polis müdahalesi sırasında avukat Zeycan Balcı’ya tekme atarak belini kırdığı gerekçesiyle polis M.A.'nın İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın karar duruşması dün katılımcı sayısının çokluğu nedeniyle İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Duruşmaya müşteki Zeycan Balcı, sanık polisin avukatları ve birçok izleyici katıldı. Ayrıca Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Çanakkale, Tekirdağ, Antalya, Bursa, Ankara, İstanbul ve Diyarbakır Barosu temsilcileri de duruşmayı izledi.

Duruşmada Balcı ve avukatları sanık polisin cezalandırılmasını talep ettiklerini belirtti.

Son sözü sorulan sanık polis, "Ben eylemi gerçekleştiren asıl failin bulunmasını istiyorum. Suçsuzum. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı

Kararını açıklayan mahkeme, polis M.A.'ya Balcı’yı yaralamasından ötürü 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, polisin "kamu görevini kötüye kullandığı" için cezanın yarı oranında artırılarak, 1 yıl 10 ay 15 güne çıkarılmasına, mağdurda üçüncü derece kemik kırığına yol açmasından ötürü bu cezanın 2 yıl 4 ay 3 güne çıkarılmasına karar verdi. Mahkeme daha sonra, "verilen cezanın polisin geleceği üzerindeki olası etkilerini" gerekçe göstererek verdiği cezada indirime gitti ve cezayı 1 yıl 11 ay 12 güne indirdi. Ayrıca hükmün açıklanmasını da geri bıraktı. (ANKA)