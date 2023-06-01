İşte AKP iktidarının 'Menzil'i: Şehir içinde şehir

Bakanlıklardaki kadrolaşmasıyla bilinen ve seçimlerde AKP ve Erdoğan’ı destekleyen Menzil Cemaati’nin Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Menzil köyünden görüntüler ortaya çıktı.

Gazeteci Nasuh Bektaş'ın sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülere "Burası AKP'nin devlet içine yerleştirdiği Menzil Cemaati'ne ait kurtarılmış bölge" notunu düştü.

Bektaş'ın paylaştığı görüntülerde tamamı yeni yapılardan oluşan köyde Menzil Sofrası, Menzil Manav, Menzil Market gibi dükkanların bulunduğu ayrıca polis ve jandarmanın da yer aldığı görülüyor.

Sarıklı ve cübbeli erkeklerin doldurduğu sokaklarda kadınların neredeyse hiç yer almaması da dikkat çekti.

Evet burası Türkiye, Adyıaman Kahta, Menzil Köyü

AKP'nin devlet içine yerleştirdiği menzil Cemaatine ait kurtarılmış bölge pic.twitter.com/tR9x4t3AoP — Nasuh Bektaş (@nasuhbektas) May 31, 2023

Geçtiğimiz günlerde Menzil Cemaati’nin lideri Abdulbaki Erol’un Menzil köyünden İstanbul’a dönüşüne dair görüntüler de ortaya çıkmıştı. Birgün Gazetesi’nin yayınladığı görüntülerde, Menzil köyünden ayrılan Erol’u cemaat mensuplarının kalabalık bir şekilde uğurladığı, milyonlarca liralık araçların yer aldığı Erol’un konvoyunda çakarlı araçların da bulunduğu görülüyordu.