Polis amirine tokat atmıştı: AKP Gençlik Kolları Başkanı istifa etti

Karaman AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Kemal Toprak’ın Çevik Kuvvet ve Güvenlik Şube Müdürü A.Y.’ye tokat attığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Yayınlanan görüntülerde tokat atılan kişinin AKP'li gençlik kolları yöneticisi olduğu sonradan anlaşıldı.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı.

Toprak emniyet amirine yönelik tokat attığına dair görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine açıklamada bulundu.

Gençlik Kolları Başkanı Av. Kemal Toprak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Basına yansıyan asılsız ve yalan haberler hususunda adli süreci başlattım” diyerek istifa ettiğini duyurdu.

Toprak’ın söz konusu paylaşımında şu ifadeler yer verildi:

“Bu konu hakkında Genel merkezimizle görüşerek Ak Partimize zarar gelmemesi için severek icra ettiğim Gençlik Kolları İl Başkanlığı görevimden affımı istedim.”