Polis 17 yaşındaki genci dövdü, sonra 'yanlış anlaşılma, boşuna dövdük' dedi!

Ülke genelinde süren polis şiddeti vakalarına bir yenisi daha eklendi. Konya’da 17 yaşındaki bir genç polis tarafından darp edildi.

Darp edilen gencin astsubay ağabeyi, Gerçek Gündem’e yaptığı açıklamada, “Kardeşim bir cinsel taciz olayına şahit oluyor ve müdahale ediyor. Bu esnada polis geliyor kavgaya müdahale amacıyla. Olay sırasında polis geldiği için kardeşim de kaçıyor. Polis de ‘sen kimden kaçıyorsun’ diyerek kardeşime müdahale ediyor. Polis ‘gel bakalım sen mi taciz ettin’ diyor ve darp ediyor” dedi.

Şiddet uygulayan polislerle konuştuğunu söyleyen gencin ağabeyi, “Bir yanlış anlaşılma oldu, senin kardeşini boşu boşuna dövdük” dediklerini ifade etti. Mağdur gencin ağabeyi, polisler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.