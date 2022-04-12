Bingöl’de polis şiddeti: Neden ülkücü işareti yapmıyorsun!

Bingöl’ün Solhan ilçe merkezinde 18 yaşındaki Mahfuz Taş, zafer işareti yaptığı gerekçesiyle polisler tarafından darp edildi.

Mezopotamya Ajansı'ndan Ceylan Şahinli'nin haberine göre, 9 Nisan’da 3 arkadaşıyla mahallede foto çektiği sırada devriye gezen polisler, gençleri durdurdu. “Bize bakarak mı bu işareti yapıyorsunuz” diyen polisler, Taş’a saldırdı. Nefessiz kalana kadar darp edilen Taş, zorla araca bindirilip, Solhan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Geceyi emniyette geçiren Taş, sabah serbest bırakıldı.

Polisin şiddetine maruz kalan Taş, yaşadıklarını anlattı. 9 Nisan günü gerçekleşen olayda 3 arkadaşıyla birlikte sokakta zafer işareti yaparak fotoğraf çekmek isterken bir polis ekip aracının yanlarına yaklaştığını belirten Taş, polisin, “Bize bakarak mı bu işareti yapıyorsunuz?” diye sorduğunu söyledi. Zafer işareti yapmanın suç olduğunu ileri süren polislerin kendilerine, “Neden ülkücü işareti yapmıyorsunuz?” ve “neyin zaferini kutluyorsunuz?” gibi sorular yönelttiğini anlatan Taş, hiçbir sorun olmamasına rağmen polislerin Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıp, üstlerinin arandığını ifade etti.

'Polis ameliyatlı gözüme yumruk attı'

Polis şiddetine uğrayan Taş, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Polis koluma girdi, ‘sen nereye gidiyorsun?’ dedi. Sonra arkadan başıma yumruk attı. Silahını belime dayadı, itilmemle yere düştüm, silah da boşta kalınca düştü. Yerdeyken 4 polis birden bana saldırmaya başladı. Sonra ekip aracına bindirdiler. Silahı yere düşen polise, neden bana vurduklarını sordum. O da, ‘ben vurmadım ama şimdi vuruyorum’ diyerek gözüme yumruk attı. Sonra beni araca bindirdiler. Bir polis kollarımı kelepçeledi. Gözümün ameliyatlı olduğunu söyledim onlar da hangi gözüm olduğunu sordular, sol deyince sol gözüme defalarca kez yumruk attılar.”

Karakolda darp sürdü

Darp edildikten sonra Solhan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğünü anlatan Taş, bir gece gözaltında kaldığını kaydetti. Emniyette de polisin şiddetinin devam ettiğini vurgulayan Taş, “Burada da bana, ‘bağırırsan seni daha fazla döveriz’ diyerek perdeleri indirdiler, kapıları kapattılar. Orada ölesiye darp ettiler. Kalbime ve karnıma defalarca kez vurdular. Darp edilirken, nefessiz kaldım. Orada bir polis bana, ‘geber p.ç’ dedi. Nefessiz kalınca durdular” diye konuştu.

'Sicilini karartırız'

Polislerin kendisinden şikayetçi olmaması için tehditlerde bulunduğunu sözlerine ekleyen Taş, “‘Bizim hakkımızda iyi konuşmazsan hakkında terör dosyası açarız. Sicilini karartırız. Memur falan olamazsın’ diyerek, tehdit etti. ‘Polisiz bize bir şey olmaz’ diyerek, bana gözdağı verdi” dedi.

Suç duyurusu

Serbest bırakıldıktan sonra darp raporu almak için Solhan Devlet Hastanesi’nde gittiğini anlatan Taş, doktorun kendisini muayene ettiğini ancak darp raporunu vermediğini belirtti. Avukatının emniyette gittiğini ifade eden Taş, polisler hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.