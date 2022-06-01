Taksim'de gözaltına alınanların büyük bölümü serbest bırakıldı: Gözaltında da saldırı

Taksim'de Gezi'nin yıldönümü eylemi dün iktidarın talimatıyla polis saldırısına sahne olmuştu.

Saldırılar sırasında 100'ün üzerinde kişi gözaltına alınırken, bu sabah saatlerinde gözaltına alınanların büyük bölümü serbest bırakıldı.

TKP İstanbul İl Örgütü, "Haziran Direnişi'nin 9. yıldönümünde Taksim'de polis saldırısı sırasında gözaltına alınan yoldaşlarımızı aldık. Bir kez daha söylüyoruz: Bu halk sana boyun eğmez!" paylaşımında bulunurken, 19 parti üyesinin serbest kaldığını duyurdu.

4 kişi emniyette polis saldırısına uğradı, gözaltında tutulmaya devam ediyorlar

Öte yandan soL'un edindiği bilgilere göre, dün gözaltı sırasında polis ekipleri, gözaltına alınan 4 kişiyi bir odada darp etti. Bu 4 kişinin serbest bırakılmadığı, gözaltında tutulmaya devam ettiği öğrenildi.

Avukatların da tanık olduğu saldırı sonrası bir tututanak tutulurken, saldırgan polisler hakkında işlem yapılması için girişimde bulunulacak.