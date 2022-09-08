Platform çökmüştü: Konserle ilgili yeni gelişme

Tarkan'ın İzmir'in işgalden kurtuluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla yarın Cumhuriyet Meydanı yakınında Kordon'da vereceği konser alanındaki dev çelik platform çökmüştü.

Tarkan olay sonrası “Emek veren herkesin ve ekip arkadaşlarımın iyi olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Herkese çok geçmiş olsun. Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız” demişti.

Henüz belirlenemeyen nedenle çöken sahne platformda, platformu kuran ekip ve itfaiye ekiplerince incelemeler yapıldı. İncelemenin tamamlanmasının ardından platformun enkazının kaldırılması için çalışmalar başladı.

Söküm başladı

Çöken çelik platformun sökümüne de başlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye araçları ve 6 adet vincin yeni bir kaza riskine karşı sabitlediği platform parça parça kaldırılıyor. Kordon'daki şiddetli rüzgar sebebiyle önce platformdaki brandaların kaldırılacağı, ardından da sahnedeki sistemlerin parça parça kaldırılacağı öğrenildi.

Yeni konser alanı belli oldu

Öte yandan Cumhuriyet Meydanı'ndaki sahnenin çökmesinin ardından konser için Gündoğdu Meydanı'nda hazırlık yapıldığı öğrenildi. Konserin yeni yerinin bildirileceği resmi açıklama beklenirken, Cumhuriyet Meydanı'nda yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tarkan'dan açıklama

Tarkan da sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Güzel İzmir yarın akşam Gündoğdu Meydanı’na hepinizi bekliyoruuum. Nazarımız da çıktığına göre İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlayabiliriz."