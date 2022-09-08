İzmir Kordon'da Tarkan konseri için kurulan sahne çöktü: 1 işçi yaralandı

İzmir’in kurtuluşun 100. yılı kutlamaları nedeniyle hazırlanan sahne Tarkan konseri öncesi çöktü.

Alsancak’ta Kordon boyuna kurulan dev sahnenin çökmesi sonucu bir işçinin yaralandığı bildirildi. İHA'nın haberine göre yaralanan işçi, Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ekipler çöken platformun altında kalan olup olmadığını araştırıyor.

Yaralanan işçinin hafif yaralandığı belirtiliyor.

Olay yerine çok sayıda polis ve yardım ekibi gönderildi.

O sırada platformda yaklaşık 40 kişi çalışıyordu

İlk belirlemelere göre yıkılan platformda o an çalışan yaklaşık 40 kişinin olduğu belirtildi.

Öte yandan, yıkılan platformun kaldırılması için bölgeye vinç ekipleri yönlendirildi.

Tunç Soyer'den açıklama

Tarkan konseri için sahnenin çökmesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer açıklama yaptı.

Tunç Soyer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tarkan'ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaza için çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacağız" dedi.