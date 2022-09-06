Tarkan'ın İzmir konseri için Kordon'daki balkonlu evler 500 dolara kiraya veriliyor

İzmir Gündoğdu Meydanı’nda, 9 Eylül Cuma günü gerçekleşecek Tarkan konseri için Kordon’daki balkonlu evler, geceliği 100 dolardan başlayıp 500 dolara kadar kiraya veriliyor.

Hürriyet'ten Gamze Şener'in haberine göre, İzmir Gündoğdu Meydanı’nda, İzmir’in Kurtuluşu'nun 100. yılı nedeniyle gerçekleştirilecek Tarkan konserini izlemek isteyenler, alternatif yollar geliştirmeye başladı. 9 Eylül Cuma günü, İzmir’in en büyük meydanında verilecek ve ücretsiz gerçekleştirilecek konsere İzmirlilerin dışında çevre şehirlerden ve İstanbul’dan katılım bekleniyor.

Konseri meydandan izlemek istemeyenler ise şimdiden Kordon Boyu’ndaki evlerin peşine düştü. Bölgede uzun yıllardır emlakçılık yapan isimler, gecelik kiralama bedelini sormak için arayanlar nedeniyle telefonların susmadığını söyledi. Kordon’daki balkonlu evlerden konseri izlemek için büyük bir talep gördüklerini ifade eden emlakçıların dışında ev sahipleriyse, civardaki evlerin geceliğinin 100 dolardan başlayarak 500 dolara kadar çıktığını belirtti.

Ayrıca, neredeyse tüm balıkçı teknelerinin de aynı gün için kiralanacağı belirtiliyor. Akşam saat 7’den gece 12’ye kadar kiralanabilecek tekneler için verilen fiyat ise 8 bin TL.