Instagram'a çocukların gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle 405 milyon avro para cezası

İrlanda'daki Veri Koruma Komisyonu, ABD merkezli teknoloji şirketi Meta'ya ait sosyal medya platformu Instagram'a, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 405 milyon avro tutarında para cezası verdi.

İddialara göre, Instagram'ın çocukların e-posta adreslerini ve telefon numaralarını yayınlaması da dahil olmak üzere, çocukların gizliliğini ihlal ettiği öne sürüldü. İrlanda Veri Koruma Komisyonu'ndan bir sözcü tarafından yapılan açıklamada, "Nihai kararımızı geçen cuma günü aldık ve bu 405 milyon avroluk bir para cezasını içeriyor" denildi.

Soruşturma Eylül 2020’de başlatılmıştı

Veri Koruma Komisyonu, sosyal medya platformu Instagram'a, reşit olmayan gençlerin hesap ayrıntılarını nasıl işlediğiyle ilgili olarak Eylül 2020'de bir soruşturma başlatmıştı. İrlandalı yetkililerin soruşturması, Instagram'ın 13 ila 17 yaş arasındaki kullanıcıların, e posta adresleri ve telefon numaraları da dahil olmak üzere kişisel bilgilerini nasıl tuttuğuna odaklandı. Soruşturma ayrıca, Instagram kullanıcı kayıt sisteminin, hesabın gizlilik ayarları "özel" olarak ayarlanmadıkça, çocuk hesaplarının varsayılan olarak "genel" olarak ayarlanmasıyla sonuçlanıp sonuçlanmadığını da inceledi.

'İtiraz etmeyi düşünüyoruz'

Instagram'ın bağlı olduğu Meta'dan bir sözcü yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bu soruşturma, bir yıl önce güncellediğimiz eski ayarlara odaklandı ve o zamandan beri gençleri güvende ve bilgilerini gizli tutmaya yardımcı olmak için birçok yeni özellik yayınladık. 18 yaşın altındaki herkes, Instagram'a katıldığında hesabı otomatik olarak gizli olarak ayarlanır, böylece yalnızca tanıdıkları ne paylaştıklarını görebilir ve yetişkinler, onları takip etmeyen gençlere mesaj gönderemez. Soruşturmaları boyunca Veri Koruma Komisyonu ile irtibatta olmamıza rağmen, bu para cezasına katılmıyoruz ve buna itiraz etmeyi düşünüyoruz."

Soruşturmaya ilişkin daha fazla detay ise önümüzdeki hafta yayınlanacak.