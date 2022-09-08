Tarkan konseri için kurulan platformun yıkıldığı alanda inceleme yapıldı

Şarkıcı Tarkan'ın İzmir'in işgalden kurtuluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla yarın Cumhuriyet Meydanı yakınında Kordon'da vereceği konser alanındaki dev çelik platform çökmüştü.

Tarkan olay sonrası “Emek veren herkesin ve ekip arkadaşlarımın iyi olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Herkese çok geçmiş olsun. Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız” demişti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Tarkan'ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaza için çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacağız" ifadesini kullanmıştı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çöken sahne platformda, platformu kuran ekip ve itfaiye ekiplerince incelemeler yapıldı. İncelemenin tamamlanmasının ardından platformun enkazının kaldırılması için çalışmalara başlanacağı belirtildi.

Yaklaşık 1 hafta önce dev sahnenin kurulumu için çalışma başlatılmıştı.