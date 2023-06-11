Piyasada bulunamıyor: Darphane aylardır 5 kuruş basmadı

Yüksek enflasyon ve Türk Lirası’ndaki (TL) değer kaybının etkileri görülmeye devam ediyor. Darphane son 5 aydır hiç 1 ve 5 kuruş basmadı.

Mayıs 2023 sonuyla ilgili verilere göre darphane son 5 aydır hiç 1 ve 5 kuruş basmadı. Darphane Nisan 2023’te de 25 kuruş basmadı. Geçen yılın tümünde ise dört ay 1 kuruş, bir ay da 5 kuruş basılmadı.

Darphane’nin verilerine göre, halen tedavülde olan bozuk para sayısı 11 milyar 699 milyon adede ulaştı. Bu paraların yüzde 2,9’u 1 kuruş, yüzde 20,2’si 5 kuruş, yüzde 20,3’ü 10 kuruş, yüzde 15’i 25 kuruş, yüzde 12,3’ü 50 kuruş ve yüzde 29,3’ü 1 liradan oluşuyor.