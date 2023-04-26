Darphane'nin altın üretiminde patlama

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre; Ocak-Şubat 2023'te çeyrek altın üretiminde büyük artış kaydedildi. Darphane'nin çeyrek üretimi Ocak'ta 2 milyon 211 bin 250 adet, Şubat'ta 2 milyon 243 bin 580 adet ve Mart'ta 1 milyon 312 bin 110 adet oldu.

Böylece geçen yılın ilk çeyreğinde 1 milyon 546 bin 960 adet olan çeyrek altın üretimi, bu yılın aynı döneminde yüzde 273 artarak 5 milyon 766 bin 940 adede yükseldi.

Çeyrek altın üretimi geçen yıl ocakta 824 bin 110 adet, şubatta 438 bin 590 adet ve martta 284 bin 260 adet olarak gerçekleşmişti.

Çeyrek 2 bin 50 lira, Cumhuriyet 8 bin 300 liradan satılıyor

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirde başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 1 bin 247 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 50 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 300 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün bin 997 dolardan kapanmasının ardından, bugün yüzde 0,10 değer kaybederek bin 995 dolara geriledi.

Resesyon endişesi artıyor

Analistler, merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında attığı "şahin" adımların sonuna gelindiği beklentisinin güçlendiğini belirterek, dünya genelinde resesyon endişesinin ise günden güne güç kazandığını ifade etti.

ABD'de Tüketici Güven Endeksinin 9 ayın en düşük seviyesine gerilediğine dikkati çeken analistler, ülkede yeni konut satışlarının ise beklentileri aştığını belirterek makroekonomik verilerdeki karışık sinyaller ve para politikasına ilişkin belirsizliklerin altının ons fiyatında oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentilerin yüzde 77'ye inse de güçlü kalmaya devam ettiğini dile getirdi.

Bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri, dış ticaret açığı ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 ve 1.980 doların destek, 2.000 ve 2.020 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.