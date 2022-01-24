'Pişman değilim' diyen Onur Gencer katliam planını anlattı, salondakilere hakaret etti

HDP'ye yönelik 17 Haziran 2021’de saldırı gerçekleştiren ve parti çalışanı Deniz Poyraz’ı katleden Onur Gencer’in yargılandığı davanın duruşması, İzmir 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Katil Onur Gencer yaptığı savunmada pişman olmadığını söyledi. Tepkilerin yükselmesi üzerine Gencer, salonda bulunanlara hakaret etti.

Gencer, “Sayın Başkan öncelikle kanlı baskının evveliyatı çok geçmişe dayanıyor. 1998 yılında annemin HDP’liler tarafından tehdit edilmesiyle başladı. Annemi, beni öldürmekle, annemin ruh sağlığı az da olsa bozulmuştur. Kobanê olaylarında önümün kesilmesi. Suriye’de suikasta uğramam. Bir şey yapılmaması nedeniyle PKK ile yaşadığım birçok travma ve bu travmalardan kurtulmak için gerçekleştirdiğim kanlı baskın bakımından pişman değilim. Deniz Poyraz’ın kendisi ve ailesinin araştırılmasını istiyorum. Bazı istihbaratçıların öldürülmesinden sorumlu olanın Deniz Poyraz olduğunu düşünüyorum” dedi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Mahkeme Başkanı’nın “eylemi gerçekleştirme nedenin neydi?” şeklindeki sorusuna Gencer, “İçimi soğutmak, travmalarımdan kurtulmak ve kendimi hissetmek için yaptığım baskında HDP/PKK örgütünün durdurulmaması için yaptım. Kendim yaptım” diye konuştu.

'HDP binasını uygun gördüm'

Mahkeme başkanının “Bu kararı nasıl aldın, eylemi gerçekleştirene kadar neler yaptın?” sorusuna da Gencer, “Suriye’de YPG’nin bizzat bana yaptığı suikast sonrası misilleme yapılmaması nedeniyle intikam zamanının geldiğini fark ettim. Hem annemin hem de kendi intikamımı almak için fırsat bekledim. Daha kısa yoldan masumlara zarar vermeden HDP binasını uygun gördüm. Son gün hem Atatürk’e hem bayrağa millete, tüm kutsallarıma küfür eden bir HDP'linin attığı son damla ile birlikte 'kin yuttum' paylaşımını yaptım. 16 Haziran Çarşamba günü saat 5 sıralarında o HDP’linin son damlayı taşırması ile birlikte ok yaydan çıktı” ifadelerini kullandı.

Katliam planı

“Atış eğitimi alman, silah ruhsatı alma sürecin var bunları ayrıntısıyla anlat” sorusuna Gencer, şu cevabı verdi:

“İntikam planı 5 yaşından itibaren kafamda vardı. Şekillenmemişti. Biraz daha doğaçlama bir şekilde beklentim vardı. Av tüfeği alma sebebim atış zevkim sebebiyleydi. Atış eğitimi aldım, poligonlarda kendimi geliştirdim. Tüfek almam eğlence içindi ama tabanca intikam içindi. Ta ki 16 Haziran’a kadar. İntikam dayanılmaz bir noktaya gelmişti. 16 Haziran gecesi sinirden uyuyamamıştım, 10.30 civarı taksi ile binanın önüne geldim, 11.00’e doğru ve tabanca ile içeri girdim. 5 dakika daha erken gelseydim, daha kanlı bol leşli bir cinayet olacaktı” sözlerini sarf etti.

Bunun üzerine salonda tepkiler yükseldi. Salonda “Bol leşli” cinayet tepkilerine baba Abdüllillah Poyraz, “Alçak” sözleriyle tepki gösterdi.