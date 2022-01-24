HDP İzmir İl Örgütü’ne saldırıda katledilen Deniz Poyraz’ın davası görülüyor

HDP İzmir İl Örgütü’ne yönelik 17 Haziran’da yapılan saldırıda Deniz Poyraz’ı katleden Onur Gencer’in yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı. 3 saat gecikmeli olarak başlayan duruşma İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

Duruşma salonunun küçük olması nedeniyle mahkeme heyetiyle yapılan müzakere sonucunda salona 100 kişinin alınması kararlaştırıldı.

Deniz Poyraz'ın yakınları, HDP İzmir İl Örgütü avukatı, baro temsilcileri, dernek ve siyasi parti avukatları ile çok sayıda vekil duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmaya Yurtsever Hukukçular da katıldı.

Sancar: HTS kayıtları dahi incelenmedi

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar HDP adına katılma talebini iletti ve yalnızca mala zarar verme suçuna yönelik mütalaayı kabul etmediklerini belirtti.

Mithat Sancar “Bu acı ve öfke öncelikle bizimdir. Dava bizim davamızdır. Sanık canavarca hisle, planlayarak üyemizi binamızda katletmiştir. Partimiz doğrudan hedef alınmıştır” dedi. Sancar “Kolluk kuvvetleri maddi gerçeği araştırmamıştır. En basit HTS kayıtları dahi incelenmemiştir. Bu saldırı münferit bir olay gibi gösterilmek istenmiştir” diye belirtti.

“Mahkemenin ön yargısız bir yargılama yapacağına inanmak istiyoruz” diyen Sancar “Ama yargının içinde bulunduğu durum ortada. Bizler burada sizlerin bağımsızlığınız ve vicdanınız için çalışacağız. Bu nedenle de bu salonda bulunabilmek istiyoruz” ifadesini kullandı.

Siyasi partiler ve derneklerin davaya katılma taleplerini sunmasıyla devam eden duruşmada İzmir, Diyarbakır, Mardin, Muş, İstanbul, Trabzon, Şırnak, Bursa, Yalova ve Bingöl baroları davaya katılma taleplerini sundu. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi gözlemci olarak katıldıklarını belirtti.

Bursa Barosu adına söz alan avukat; silahlı kolluk personellerinin duruşma salonundan çıkarılmasını, çıkarılmaması durumunda isimlerinin zapta geçirilmesini talep etti.

Duruşma öncesinde adliye önünde açıklama

Duruşma öncesinde adliye önünde yapılan basın açıklamasında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar "Deniz Poyraz’a yönelik cinayet, sistemli bir cinayettir. Soruşturmanın başından beri hem emniyet hem savcılık bu cinayeti münferit, bireysel göstermek için ellerinden geleni yaptı. Tıpkı bundan önceki saldırılarda olduğu gibi. Hakikati, örgütlü kötülüğü örtmek için ellerindeki imkanları kullandılar. Biz de irademizi, örgütlü gücümüzü bu karanlığın arkasındaki gücü ortaya çıkarmak için kullanmaya devam edeceğiz" dedi.