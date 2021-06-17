Katledilen Deniz Poyraz'ın annesi: Deniz Gezmiş'in ismini koymuştum

HDP İzmir il binasına yapılan saldırıda katledilen Deniz Poyraz'ın annesi kızına Deniz Gezmiş'in adını koyduğunu söyledi.

Haber Merkezi

HDP İzmir İl Örgütü'ne Onur Gençer adlı saldırgan tarafından düzenlenen silahlı saldırıda katledilen Deniz Poyraz'ın annesi Fehime Poyraz kızına Deniz Gezmiş'in adını verdiğini söyledi.

Kızının katledildiği haberini aldıktan sonra binaya gelen Fehime Poyraz'ın içeri girmesine izin verilmedi. Anne Poyraz "Yıkılamam ayaktayım. Halkım için, çocuklarım için, mücadele için ayaktayım. Bırakmıyorlar gideyim cenazemi göreyim. Deniz Gezmiş'in ismini Deniz'e koymuştum. Deniz gitti bin Deniz gelecek dünyaya" dedi.

Haber

İzmir'de HDP binasına saldırı: Bir parti çalışanı katledildi!

Haber

TKP'den HDP'ye saldırıya ilişkin açıklama: Bu karanlığı yırtıp atacağız!