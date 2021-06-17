İzmir'de HDP binasına saldırı: Bir parti çalışanı katledildi!

HDP'nin İzmir il binasına silahlı saldırı düzenlendi. Bir parti çalışanı katledildi.

HDP Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada parti binasına giren silahlı saldırganın parti çalışanı Deniz Poyraz’ı katlettiği belirtildi.

Açıklamada "Aylardır partimizin iktidar partisi, İçişleri Bakanlığı tarafından hedef gösterilmesi, provokasyon amacıyla bazı ailelerin örgütlendirilerek il binalarımızın önüne yönlendirilmesi sonucu bu sabah saat 10:30 sıralarında İzmir İl binamıza silahlı saldırı gerçekleştirildi. 35-40 yaşlarında olduğu belirtilen silahlı saldırgan, içeride parti çalışanımız Deniz Poyraz’ın da bulunduğu sırada il binamızı bastı. Çevreye ateş açan ve binayı ateşe veren saldırgana uzun süre müdahale edilmedi. Saldırıda parti çalışanımız Deniz Poyraz yoldaşımız katledildi" denildi.

'Provokatörleri yönlendiren İçişleri Bakanlığı'dır'

Açıklamada "Saldırının duyulması üzerine kitlemiz Konak İlçe binamız önünde toplanmaya başlandı. Dün Sincan’da görülen Kobanî Kumpas Davasında yapılan provokasyon provası sonucu bugün bu saldırının gerçekleştirilmesinin amacı ve mesajı bellidir. Bu çok tehlikeli provokasyonu gerçekleştirenler, olayın azmettiricileri; partimizi, il örgütlerimizi hedef gösteren iktidardır, provokatörleri yönlendiren İçişleri Bakanlığıdır" denildi.

Rehin alıp katletti

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre parti binası önüne gelen saldırgan, içeriye girip partide yemek ve temizlik işleri ile ilgilenen Deniz Poyraz isimli, 40’lı yaşlardaki kadın çalışanı rehin aldı. Silahlı saldırgan parti çalışanını katletti, ardından da parti binasını ateşe vermek istedi. Olayın duyulması üzerine parti yöneticileri ve partililer hemen Konak’taki İl Örgütü binası önüne koştu.



Olay yerine ulaşan polisler, parti binasının içerisine girip saldırganı gözaltına aldı. Gözaltına alınan saldırgan güvenlik önlemleri altında dışarı çıkarılıp, bindirildiği polis aracı ile Emniyete götürüldü.

Valilik saldırganın adını O.G. olarak duyurdu.

Valilikten açıklama

İzmir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde bugün saat 11.05 sularında 32 iş yerinin bulunduğu iş hanının 2. katındaki HDP il binasına, sağlık çalışanıyken istifaen ayrılmış olan O.G. isimli şahıs girerek, parti çalışanı olan D.P. isimli şahsı tabanca ile ateş ederek öldürmüştür.

Şüpheli şahıs yakalanmış olup olay tüm yönüyle araştırılmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Saldırıya karşı HDP'liler Konak'ta toplanıyor

HDP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "İzmir'de parti binamız silahlı bir şahıs tarafından basılarak binamız ateşe verildi. İçeride görevli bir arkadaşımız bulunmakta. Saldırının faili de azmettiricileri de bellidir. Herhangi bir olumsuzluktan iktidar ve kışkırtıcılar sorumlu olacaktır" denilmişti.

HDP'nin daha sonra paylaştığı mesajda ise, "İzmir’deki provokasyon ve alçakça saldırıya karşı HDP’liler Konak’ta bulunan il binamızda toplanıyor. Her saldırı korkak saldırganları küçültürken, partimize sahiplenmeyi arttıracaktır. #HDPhalktır" ifadesi yer almıştı.

DHA: Bir kişi gözaltına alındı

DHA'nın olayla ilgili olarak geçtiği ilk haberde ise binadan sokağa ateş açan bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İzmir'in Konak ilçesindeki bir binaya giren kimliği belirsiz kişinin tabancayla sokağa ateş açtığı belirtilen haberde şüphelinin olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

Habere göre saat 11.00 sıralarında, Çankaya Semti'nde HDP İl Başkanlığı'nın da bulunduğu 7 katlı binaya giren kimliği belirsiz kişi, bir anda sokağa tabancayla ateş etti. Korkan vatandaşlar, korunaklı yerlere kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi. Yaya geçişine sokak kapatıldı. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Saldırganın kimliği belli oldu: Binaya üç silahlı saldırgan girmiş

HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü, İzmir'de bir parti çalışanının katledildiği saldırı sonrası saldırganın kimliğini açıkladı, saldırıda üç ismin yer aldığını duyurdu.

Kürkçü, "Cinayetin ayrıntıları geliyor... 3 silahlı içeri giriyor. O sırada tesadüfen sadece mutfakta çalışan genç HDP'li kadın Deniz Poyraz var. Onu ateş ederek öldürüyorlar. Binayı yakmaya çalışıyorlar. 2 saldırgan kaçıyor. Yakalanan Onur Gencer'in fb profili çok şey anlatıyor..." dedi.