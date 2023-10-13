Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'ne polis baskını: Çok sayıda gözaltı

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan Armutlu Mahallesi’ndeki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Sarıyer Şubesi Zeynep Yıldırım Cemevi’ne sabah saatlerinde polis baskın düzenledi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre içeride kimsenin bulunmadığı saatte düzenlenen baskında derneğin kapısı kırıldı. Baskında cemevinde bulunan bazı evraklara el konulduğu bildirildi.

Polis, eş zamanlı olarak başka adreslere de baskın düzenledi. Baskınlarda aralarında cemevi yöneticisi Dursun Çiçek’in de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.