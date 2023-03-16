Piiz grubunun üyesini yaralayan sanığa hapis cezası istendi

Ankara'da Piiz grubu davulcusu Mehmet Dudarık aralık ayında uğradığı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. Savcılık, zanlı Bilge Kaan Korkmaz'ın 13 yıla kadar hapsini talep etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesine göre 15 Aralık 2022'de sanık Korkmaz ve arkadaşları, Dudarık'ın da üyesi olduğu müzik grubunun sahne aldığı eğlence merkezine gitti. İddianamede "sahneden inen Dudarık'ın yanlışlıkla Korkmaz'ın arkadaşının ayağına basması nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktığı" söylendi.

Korkmaz, tartışma esnasından Dudarık'ın yanında bulunan arkadaşı Oğuzhan Oğuz'u takip ederek eğlence merkezinin bahçesinde darp etti. Sanık Korkmaz daha sonra eğlence merkezinin dışında telefonla konuşan Dudarık'a yaklaşarak yumruk attı. Aldığı darbenin etkisiyle yere düşen Dudarık'ı yumruklamaya devam eden Korkmaz'ı çevredeki vatandaşlar durdurdu.

Korkmaz, müşteki Oğuzhan Oğuz ve Mehmet Dudarık'ın tehdit ve hakaretlerine maruz kaldığını iddia etti.

13 yıl 6 aya kadar hapsi istendi

Adli muayene raporunda müştekilerin yüzlerinde kemik kırıkları oluşacak şekilde yaralandıkları belirtilen iddianamede, "Mehmet Dudarık'ın, adli muayene raporunda belirtildiği üzere hayati tehlike geçirecek, vücudunda kemik kırığı oluşturacak, kırığın yaşam fonksiyonlarına etkisinin orta düzeyde olacak şekilde yaralandığı tespit edilmiştir" bilgisine yer verildi.

Bu kapsamda sanık Korkmaz'ın, müşteki Oğuzhan Oğuz'a karşı "kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama suçundan" 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya, müşteki Mehmet Dudarık'ı ise "kemik kırığına sebebiyet verecek ve hayati tehlike oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkında toplam 4 yıl 6 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilen tutuklu sanık Korkmaz, 29 Mart'ta Ankara 65. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. (AA)