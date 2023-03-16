Bizim Gazete'nin yeni sayısı çıktı: 'Bir oy Erdoğan gitsin diye, bir oy TKP’ye’

Haftalık olarak yayınlanan Bizim Gazete'nin yeni sayısı bugün okurlarıyla buluşuyor.

Gazete bu hafta Maraş'ta meydana gelen iki depremin ardından "Bir oy Erdoğan gitsin diye, bir oy TKP’ye" manşetiyle çıktı. Manşette şöyle denildi:

"Türkiye seçime kilitlenmiş durumda. 20 yılın yarattığı büyük tahribat depremle birleşince Erdoğan’da cisimleşen düzene dönük öfke patlama yaptı. Bu öfkenin kendi gücüne güvenen bir halk hareketine dönüşmesi içinse çok çalışmak gerekiyor. 'Erdoğan’ın gitmesi' arzusu halkın ipleri başka düzen güçlerinin eline bırakmasını da beraberinde getirebilir. Öfkenin tepkisellikle sınırlı kalmaması için yapılacak çok şey var. Türkiye Komünist Partisi, seçim çalışmalarına hız verirken yaptığı açıklamayla bu doğrultuda önemli bir adım atmış oldu. Milletvekili pazarlıklarının, ilkesizliğin, oldu bittilerin hakim."

Bizim Gazete'nin yeni sayısından bazı başlıklar şöyle: