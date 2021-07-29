Pierre Loti Fransız Lisesi'nde yangın

Tomtom Mahallesi Tomtom Kaptan Sokak'ta bulunan Pierre Loti Fransız Lisesi'nin Beyoğlu yerleşkesindeki binada çatı izolasyonu sırasında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, kısa sürede söndürüldü.

Lisenin Rusya Başkonsolosluğu'na yakınlığı nedeniyle ilk başta dumanların o binadan yükseldiği şeklinde bir algı oluştu. Konuya ilişkin açıklama yapan Başkonsolosluk, "Birtakım Türk medya kanllarında Rusya'nın İstanbul Başkonsololosluğu'nda yangın çıktığına ilişkin yanlış bilgilere yer verildi. Olay, Başkonsolosluk binasının yakınlarındaki bir binada gerçeklemiş ancak gelen bilgilere göre yangın kontrol altına alınmıştır" dedi.