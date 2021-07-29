Rusya görüntüleri paylaştı: Manavgat'ta yangın söndürme çalışmalarına Rus uçakları katıldı

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Manavgat ve bölgede çıkan diğer yangınları söndürme çalışmalarına Rus yangın söndürme uçaklarının da katıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Türkiye’nin güneyinde çıkan orman yangınlarının en kısa sürede ve en az hasarla söndürülmesini temenni ederiz. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangın bölgesinde 3 Rus “Be-200” yangın söndürme uçağı, Türk tarafına yardım etmektedir" denildi.