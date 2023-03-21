Pide 2 yılda yüzde 200'den fazla zamlandı: Asgari ücretle kaç adet alınabilir?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 300 gramlık ramazan pidesinin fiyatının 2023 yılında 10 lira olacağını açıkladı.

Euronews 2012 yılından bu yana ramazan pidesinin fiyatını derledi. Buna göre İstanbul’da geçen sene 330 gram pidenin satış fiyatı 6 TL'ydi. 2021 yılında ise 365 gram pidenin satış fiyat 4 TL olarak duyurulmuştu.

Asgari ücretle kaç adet pide alınabilir?

2012’de asgari ücretle 577 adet ramazan pidesi satın alınırken bu miktar 2013’te 473’e düştü. 2016 yılında 760 pideye kadar yükselen miktar 2017’de 632 adet oldu. 2020 yılında 814 pide son 11 yıldaki en yüksek seviye görüldü. 2022’de bir aylık net asgari ücret ile 805 adet ramazan pidesi alınırken bu miktar 2023’te şu an 766 adet.